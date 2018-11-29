Düzelterek Yeniden) Kandilli Rasathanesi: İstanbul'da Kış Ilık Geçecek

29 Kasım 2018 Perşembe 16:36



29 Kasım 2018 Perşembe 16:36

Adil Tek: İstanbul'da bu yıl kar ihtimali düşük. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek.Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL,BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da bu yıl kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Tek, "Bu durum kar yağışı ihtimalinin çok az olduğunu gösteriyor. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek" dedi.MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDEİstanbul'da son günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu yıl İstanbul'da kuraklık sorunu olmayacağını, fakat kar yağışı ihtimalinin de çok düşük olduğunu söyledi.Adil Tek, inceledikleri verilere göre bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olduğunu söyleyerek, "Ocak, Şubat ve Mart ayı en soğuk aylardır. Fakat bu aylarda sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını gösteriyor. Orta Akdeniz'den gelecek olan yağışlı sistemler daha fazla olacak" dedi.ANTALYA'YA SEL UYARISIAdil Tek, yağışların İstanbul'da bugün de devam edeceğini söyleyerek, "İstanbul'la birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de devam eden yağışlar var. Yağışlı sistem yurdun orta ve doğu kesimlerine kayacak. Gece saatlerinde Akdeniz ve Antalya'da kuvvetli yağışlar olacak. Buralar için sel ve su baskınları riski devam ediyor" diye konuştu.EN SOĞUK BÖLGE MARMARAİstanbul ve Marmara'da hafta sonundan itibaren yağışların etkisini tamamen kaybedeceğini belirten Tek, "Aslında yurt genelinde en soğuk bölge Marmara Bölgesi. Gün içerisinde İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecelere kadar düştü. Önceki günlere kıyasladığımızda bu 10 derecelik bir düşüşe karşılık geliyor. Hava yavaş yavaş Marmara ile birlikte bölgeyi terk etmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tamamen yükselmeye başlayacak. Sisli ve puslu günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------Prof Dr. Adil Tek ile röportaj-Prof. Dr. Adil Tek'in DHA muhabirine harita üzerinden verileri göstermesi-Meteoroloji projeksiyonunun görüntüsü