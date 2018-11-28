Düzeltme - "Aa'dan İl Jandarma Komutanı İnce'ye Ziyaret" Başlıklı Haberimizin Üçüncü ve Dördüncü...

Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu çalışanları, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'yi ziyaret etti.
Jandarma Albay Necmi İnce'yi makamında ziyaret eden AA Malatya Büro sorumlusu Volkan Kaşik, muhabirler Emrah Gökmen ve Orhan Yoldaş, kurumun çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.
İnce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Medyanın kamuoyunu bilgilendirme açısından önemli bir görev üstlendiğini aktaran Albay İnce, AA çalışanlarına başarı diledi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:27