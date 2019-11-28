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(Düzeltme) Adana'ya şehit ateşi düştü

K. Irak Hakurk bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

28.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30(Düzeltme) Adana'ya şehit ateşi düştü
K. Irak Hakurk bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un 'nın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Müftü Celil Karaca ve Kozan Belediye Başkan yardımcıları, şehit haberini Ağlıboğaz Mahallesi Küme Evleri bölgesinde ikamet eden şehidin annesi Feriha, babası Ünlen ve kız kardeşi Fatma Çabuk'a verdi. Şehidin acılı ailesi gözyaşlarına hakim olamayarak bir süre feryat etti. Görevliler şehidin fenalaşan yakınlarına müdahale etti. Şehidin evi Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindekiler şehidin acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

Uzman Çavuş Bünyamin Çabuk'un 4 gün önce dedesini kaybettiği öğrenildi. - ADANA

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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