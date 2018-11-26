Düzeltme) Ali Dürüst: "Demirören'e Güvenim Tam, Görevimin Başındayım"

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Dürüst
, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip " TFF
'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.
Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:
"Galatasaray-Atiker Konyaspor
maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.
Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören
ve TFF'ye güvenim tamdır.
Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ımı ve diğer tüm kulüpleri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ali Dürüst'ün ARŞİV görüntüleri - İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu,Ali Dürüst
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:20