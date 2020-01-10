Haberler » Güncel » (Düzeltme) Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı - Haber

(Düzeltme) Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı.

10.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:00(Düzeltme) Antalya eski İl Emniyet Müdürü Canca son yolculuğuna uğurlandı
'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), son yolculuğuna uğurlandı. Canca'nın cenazesi Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Antalya'da 1996-2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 15 gündür durumu ağır olan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Canca, dün hayatını kaybetti. Canca'nın cenazesine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P.Alb. Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ilçe kaymakamları, eski emniyet genel müdürleri Celal Uzunkaya ve Ahmet Cemil Serhadlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Öztürk, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya protokolü, emekli emniyet müdürleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Canca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polislerin omzunda taşınarak, cenaze aracına koyuldu. Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Döşemealtı Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
17:00  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:03:00