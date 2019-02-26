Düzeltme - "Bddk Kredi Kartlarında Taksit Sınırlarını Yeniden Düzenledi" Başlıklı Haberimizin...

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU MEVCUT DURUM Genel taksit sınırı 12 ay Elektronik eşya alımları ( Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay Tablet alımları 6 ay Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları 9 ay Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Vergi ödemeleri 9 ay Sağlık ürünü alımları 9 ay Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) 12 ay Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay Kuyumla ilgili harcamalar 0 Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0 Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0 Yurt dışında yapılan harcamalar 0 Yemek alımı 0 Gıda alımı 0 Alkollü içecek alımı 0 Akaryakıt alımı 0 Kozmetik alımı 0 Ofis malzemesi alımı 0 Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0 Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil) 12 ay





Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle: