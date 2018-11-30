Düzeltme - "Büyükelçi Yıldız Kerkük'te Yanan Osmanlı Çarşısında İncelemelerde Bulundu" Başlığıyla...

30 Kasım 2018 Cuma 16:46



30 Kasım 2018 Cuma 16:46

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'te yanan Osmanlı çarşısında incelemelerde bulundu.Yıldız, kente gelişinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ve diğer ITC yetkilileri tarafından karşılandı.Büyükelçi Yıldız, cuma namazını Osmanlı eseri Nakışlı Minare Camii'nde kıldıktan sonra, üç gün önce yanan Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu ve esnafla görüştü. Yıldız, Kayseri Çarşısı'nın TİKA aracılığıyla restorasyonuna yönelik ilk inceleme ve çalışmaların başladığını ifade etti.Yıldız, çarşının eski günlerine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.Kent Valisi Rakam Cuburi ile de görüşecek Yıldız, buradaki esnaf temsilcileriyle de bir araya gelecek ve ardından kentteki Türkmen siyasi hareket ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunacak.Kerkük'teki bir günlük programı sonrası Yıldız, Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu'yu da ziyaret edecek.