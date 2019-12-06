Haberler » 3. Sayfa » (Düzeltme) Ceren'in katili, Van'a götürüldü - Haberler

(Düzeltme) Ceren'in katili, Van'a götürüldü

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

06.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:31(Düzeltme) Ceren'in katili, Van'a götürüldü
'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (35), Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Özgür Arduç, sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:07 Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü - Haberler
16:06 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pierre Heilbronn'u kabul etti - Haberler
16:04 SGK'yı 5 milyon zarara uğrattıkları iddiasıyla 31 kişi tutuklandı - Haberler
16:03 Balıkesir Valiliğinde nitelikli dolandırıcılık açıklaması - Haberler
16:00 Raylara düşen kadın demir yolu bakım aracının altında can verdi - Haberler
15:56 Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı - Haberler
15:47 Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı - Haberler
15:14 Sınıf arkadaşları Ceren'in en sevdiği müziği gözyaşları içinde söyledi - Haberler
15:06 İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok - Haberler
14:53 Kavgayı ayırırken kendi silahıyla vurulan polis memurunun organları başkalarına umut olacak - Haberler
6.12.2019 16:14:20