Düzeltme - "Çin'de '2018 Türkiye Turizm Yılı'nın Kapanış Konseri" Başlıklı Haberimizin Üçüncü ve...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, batı ve doğunun iki ucunda yer alan Çin ve Türkiye'nin dostluğuna coğrafi mesafelerin engel olamadığını belirterek, "Ülkelerimiz liderleri öncülüğünde her geçen gün daha da gelişen ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte iş birliği paylaşımlarımızı artıracağına inanıyorum." dedi.Başkent Pekin'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "2018 Türkiye Turizm Yılı"nın kapanış konserine Bakan Ersoy, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan'ın konseri öncesi konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, doğu ve batının iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin'in arasında yer alan coğrafi uzaklığın, iki ülkenin dostluğuna engel olamadığını aktardı.Bakan Ersoy, "Ülkelerimiz liderleri öncülüğünde her geçen gün daha da gelişen ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte iş birliği paylaşımlarımızı artıracağına inanıyorum. 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz reklam faaliyetleri, Türk mutfağının tanıtımı, Türk günleri, tiyatro, gösteri, konser ve sergi gibi sanatsal etkinliklere göstermiş olduğunuz yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.İki ülkenin tarih kadar eski dostluğu çerçevesinde, her türlü iş birliği ve ortaklığa hazır olduklarını bildiren Ersoy, Türkiye Turizm Yılı etkinliklerini konserle taçlandıran sanatçıları da kutladı.Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo da Çin ve Türkiye'nin stratejik ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda iş birliğiyle iyi gelişme gösterdiğini söyledi.Bakan Luo, Türkiye'ye giden Çinli turist sayısının artışından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ikili iş birliği çeşitli alanlarda olumlu şekilde ilerledikçe yurt dışına çıkan Çinli turistlerin, Türkiye'de başta Sultanahmet Camisi olmak üzere, Truva ve antik şehirleri ziyaret ettiğini vurguladı.Türk turistleri de Çin'in tarihi ve turistik yerlerini görmeye davet eden Luo, "Seyahat kolaylığını teşvik etmek, turizm hizmeti kalitesini iyileştirmek, turizm güvenliğine yönelik hazırlığımızı artırmak için Türkiye ile ilgili politikaları ve önlemleri güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Murat Karahan konser verdi. Bine yakın seyircinin izlediği konser büyük beğeni topladı.