(Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis cezası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 şahsa 182'şer yıl hapis cezası verildi.
13.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 şahsa 182'şer yıl hapis cezası verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden 2015'te Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken teknenin batması sonucu 7 göçmen boğuldu. Olayla ilgili Adanalı balıkçılar Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş hakkında 'adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişi, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılarak, haklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan 3 hükümlünün Adana'nın Karataş ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 3 göçmen kaçakçısının bulunduğu adrese baskın yaptı. Baskında Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş yakalanarak gözaltına alındı. Karataş Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Kürkçüler Cezaevine gönderildi. - ADANA
Muğla'nın Bodrum ilçesinden 2015'te Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken teknenin batması sonucu 7 göçmen boğuldu. Olayla ilgili Adanalı balıkçılar Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş hakkında 'adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişi, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılarak, haklarında tutuklama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan 3 hükümlünün Adana'nın Karataş ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 3 göçmen kaçakçısının bulunduğu adrese baskın yaptı. Baskında Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş yakalanarak gözaltına alındı. Karataş Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Kürkçüler Cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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