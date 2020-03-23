(duzeltme) Güroymak Belediyesine kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar getirildi.
23.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:14
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Bitlis Valiliği tarafından Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar kayyum olarak atandı. - BİTLİS
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Bitlis Valiliği tarafından Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar kayyum olarak atandı. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Muhammet Furkan, Hikmet Taşdemir, Güroymak, Güncel