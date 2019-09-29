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(Düzeltme) Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.

29.09.2019 14:47(Düzeltme) Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Beldesinde Seydi Vakkas Kozak (70) idaresindeki motosiklet yol kenarında yürüyen Muhammet Turan'a çarpmıştı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan Turan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Turan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Belören, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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