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(Düzeltme) KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi

Türkiye'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.

11.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:23
(Düzeltme) KKTC'den gemiyle Mersin'e getirilen 509 asker, illerine gönderildi
Türkiye 'nin aldığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) görev yapan 509 asker, gemiyle Mersin 'e getirilerek, otobüslerle illerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'yi ve vatandaşları korona virüs (Covid-19) salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla KKTC'den gelen Türk askerlerini taşıyan 2 geminin sabah saat 08.30 sıralarında Mersin Limanına ulaştı. Gemide bulunan 509 askerin, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında 22 otobüsle çeşitli illere gitmek üzere ile Mersin'den ayrıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kıbrıs, Mersin, Güncel
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