09.07.2019 12:17
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(Düzeltme) Kosova, Balkan Zirvesi'ni boykot ediyor

(Düzeltme) Kosova, Balkan Zirvesi

Kosova, Bosna Hersek'te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nı boykot ediyor.

Kosova, Bosna Hersek'te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nı boykot ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve Balkan ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve toplantısı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in Kosova'ya "tanımlanmamış" sıfatı ile gönderdiği davetiyenin "aşağılayıcı bulunması" sebebiyle Kosova tarafından boykot edildi.

Bu sabah Türkiye, Karadağ ve Slovenya'nın devlet başkanı düzeyinde, Sırbistan ve Bulgaristan'ın başbakan düzeyinde katıldığı zirvede Balkan liderlerini buluşturan toplantıya Kosova'dan hiçbir yetkilinin katılmadığı gözlendi. Bosna Hersek, ülkeyi oluşturan iki entiteden biri olan Bosnalı Sırp idaresindeki Republika Srpska'nın sert muhalefeti nedeniyle Kosova'yı tanımıyor. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
Bosna - Hersek, Kosova, Politika

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