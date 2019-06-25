25.06.2019 10:51
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LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı

Kocaeli'de, LGS sonuçları yüzünden babasıyla tartışan genç 3. kattaki evlerinin balkonundan kendini atarak intihar etti.

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartışarak 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayan 14 yaşındaki bir çocuk kurtarılamadı.

LGS SONUÇLARI YÜZÜNDEN BABASIYLA TARTIŞTI

Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y.B (14) açıklanan LGS sonuçları sonrasında babası ile tartışmaya başladı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B, kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Y.B burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi öğle namazını müteakip Yenikent Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilmesi bekleniyor.

LGS sonucu yüzünden babası ile tartışırken balkondan atlayan genç kurtarılamadı
Kaynak: İHA
Kocaeli , Derince , LGS , 3. Sayfa , Güncel

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YORUMLAR(7)
ALATTİN TEMİZ:Allah cc rahmet eylesin. Aileler bu konuda bilinçsiz ve cahilce davranıyor tabiki her anne baba çocukları için en iyi olanı isterler. Benimde iki yavrum var hep şöyle bir temennide bulunuyorum. Çocuklar bu ülkede iyi bir yaşam sürmek istiyorsanız donanımlı ve bilgili olmalısınız. Üniversite okumak bile yeterli değil üstüne farkındalık yaratmak için bir şeyler katmak lazım. Ama sizler bizlerin canlarimizsiniz kazanamasanizda dünyanın sonu değil Allah cc hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin deriz bekleriz. Ebeveynler olarak daha farklı davranmak doğru değil. Allah cc çocuğun babasinada yardım etsin. Böyle bir yükün altından kalkmak kolay değil. Sabır.
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APTİ:ALLAH yardımcızı olsun değmez bir okul için fzala çocuklarımızın üstüne gitmeyelim
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NEŞE:Kıyamam, Allah sabır versin, kimseye evlat acısı vermesin.
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ÖÖÖÖÖÖÖJJJJJJJJJJJÖÖÖÖÖÖÖÖÖ:bakanlık bu sınavı kaldırmalı kendi okulunu ve öğretmenini kötü göstermekte neyin nesi
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SİVASLI İBOCAN:Allah rahmet etsin, acı bir durum. . Hiçkimse evladının sonunun böyle olmasını istemez, gençler başarılı olur veya olmazsonu hayırlı olsun, hiddete fren vermeyi bilmiyoruz, gelecek için evlatlarımızı okutuyoruz ama başarılı olmadığı zaman onlarasağduyulu yaklaşmalıyız. . En basit işi yapacak işi olsaydı da sonu böyle olmasaydı, baba da böyle son istemezdi ama ortamıdengelemek kolay değildi, Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin. .
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