- Mustafa Akbaş: "İnşallah Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız"MALATYA - Yeni Malatyaspor 'un defans oyuncusu Mustafa Akbaş, bu sene olduğu gibi gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi.Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Mustafa Akbaş ile orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa Akbaş, iyi oyuncularının sakatlık yaşadığını belirterek, "2-3 sakat oyuncumuz var. Bu milli arada inşallah aramıza dönerler. Tam takım çalışma fırsatımız olur ve milli aradan sonraki maçlarda çok daha etkili oluruz. Artık taraftarımızla birlikte içerideki maçlarda daha etkili oynuyoruz. Denizli karşısında da onlardan birini oynadık. İyi oyunla birlikte 5-1'de galip geldik. Milli araya moralli girme adına bizim için önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.Murat Akbaş: "Rekabetin olduğu her yerde daha iyi ön plana çıkıyoruz"Akbaş, ligde iki maç haricinde kalesinde en az gol gören takımlar arasında yer aldıklarını ifade ederek, "Topun bizde kaldığı oyun şekliyle oynuyoruz. Geçen seneden çok daha farklı bir şekilde. Yediğimiz gollere baktığımızda, 2 maçta 6 golü çıkarırsak, az gol yiyen takımlar arasında yer alıyoruz. Şu anda kalemizde 10 gol gördük, fazla görünse de 2 maçta yediğimiz 6 golü çıkardığımızda geçen seneden bu seneye farklılık gösteren oyunda bunlar olabilecek oyunlar. Tabi bunun yanında sakatlığı, cezalısı var. En iyi şekilde verebileceğim her şeyi Malatyaspor'a vermeye çalışıyorum. Şu anda puan olarak oynadığımız maçları analiz ettiğimizde bizim en az 3 ile 6 puan arası daha almamız gerekiyordu. Sıralamayı bilmiyorum ama sezonu, geçen seneden puan olarak daha yüksekte bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah o puan sıralamasıyla da Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız. Çünkü bu seneki bizim için bir deneyimdi. Şimdi artık o işin içerisine girdik. Bu sene tekrar gittiğimizde çok daha farklı bir Malatyaspor olmasını istiyoruz" dedi.Murat Yıldırım: "Daha iyi yerlere gelmek ve üst sıralara çıkmak için çalışıyoruz"Takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise, "Denizlispor maçında güzel bir galibiyet aldık. Sonuçta kazanıp, üst sıralara tırmanmayı istiyorduk. Onu da başardık. Her şeyden önce güzel bir galibiyet oldu çünkü 5-1'lik bir skorla galip geldik. Tabi ki bizde böyle büyük bir skorla galip geleceğimizi düşünmüyorduk ama inanmıştık. Galip gelmek için bütün çalışmalarımızı yaptık ve güzel bir galibiyet aldık. Şimdi milli aradayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha iyi yerlere gelmek ve üst sıralara çıkmak için çalışıyoruz. İnşallah daha güzel galibiyetler alırız" diye konuştu."Ekstra çalışmalar da yapıyorum"Yıldırım, kendi performansıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:"İlk başta çalışmak gerekiyor. Onu da gerektiği kadar yapıyorum. Ekstra çalışmalar da yapıyorum. Bir hedefim var; sürekli ilk 11 oynamak istiyorum. O yüzden ona göre çalışıyorum. Tabi bunun yanında istek de var. Oynaman için iyi futbolcu olman, çalışman lazım. Bizde gerekeni yapıyoruz sağ olsun hocalarımızda şans veriyor. Bende verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder ve sürekli oynayıp, takımıma katkı sağlarım. Taraftarın gönlünü kazanmak, çalışarak kendimi onlara beğendirmek benim hoşuma gidiyor. Bende çalışarak, taraftarın gönlünü alıp, başarılı olmak istiyorum.""Daha çok hücuma yöneliyoruz"Daha iyi mücadele edebilmek için çok çalıştığını kaydeden Murat Yıldırım, "Daha çok hücuma yöneliyoruz. Benim de daha çok ön plana çıkmamın sebebi; daha çok iş düşüyor. Defansif anlamda biraz daha az iş düşebiliyor ama ofansif oynadığımız zaman hem öne katkı sağlamanız gerekiyor hem de alanlar daha geniş olduğundan dolayı daha çok mücadele etmen gerekiyor. Elimden geldiği kadar bunu yapıyorum. Çok şükür lige iyi başladık, iyi de gidiyoruz. Denizli maçı dönüm noktamızdı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. O yüzden artık üst sıralara bakacağız. Geçen sezon lige başladığımızda hedefimiz açıkçası Avrupa değildi. İyi gittikten sonra o hedefi koyduk. Avrupa'yı hedef olarak seçtik ve bunu gerçekleştirdik. Şu an çok erken. Direkt hedef koymak zor bir süreçtir. İlk başta ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz. Üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Ondan sonra hedefimiz Avrupa'ya yakın olursa tabi ki tekrar gitmek isteriz. Takım ve oyuncular olarak tecrübe kazandık. İnşallah bu başarıyı tekrar elde etmek isteriz. Taraftarlarımıza bir kez daha Avrupa'yı hediye etmek isteriz ama şu an için hedefimiz ilk 10 diyebilirim. Üst sıralara çıkmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.