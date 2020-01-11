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(Düzeltme) PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında yaralanan şahsın tedavisi sürüyor

Yetkililer tarafından PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında hayatını kaybettiği açıklanan şahsın yaşadığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

11.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:21(Düzeltme) PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında yaralanan şahsın tedavisi sürüyor
Yetkililer tarafından PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında hayatını kaybettiği açıklanan şahsın yaşadığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında ağır yarlanan 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hayatını kaybettiği açıklanan şahsın yaşadığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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