Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Düzeltme) RTÜK'ten yayıncılara kolaylık

Yayıncıların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ödediği Reklam Üst Kurul Paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemeleri ertelendi.

01.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:38
(Düzeltme) RTÜK'ten yayıncılara kolaylık
Yayıncıların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ödediği Reklam Üst Kurul Paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemeleri ertelendi.

Yeni tip Korona Virüs Covid-19 salgınının Türkiye'yi de etkisi altına almasıyla birlikte zorunlu olarak pek çok sektörde ortaya çıkan farklı tablo, kamunun alacağı tedbirleri de beraberinde getirdi.

Daha önce özellikle üretim sektörüne ilişkin olarak sağlanan desteklere bir yenisi daha eklendi. Alınan kararla radyo ve televizyon yayıncılığı alanında da rahatlama yaşanacak.

Bin 793 kuruluş faydalanacak

RTÜK kararıyla bin 793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ödemek durumunda oldukları Reklam Üst Kurul Payları 3 aylık dönem için ötelendi.

Alınan kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere RTÜK olarak bizler de katkı sağlıyoruz. Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkılarda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarımıza yardımcı olmakla beraber, medya sektöründe çalışan meslektaşlarımızın da salgın boyunca işlerini kaybetmelerine neden olabilecek ekonomik etkileri en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Sektörümüzdeki istihdama destek oluyoruz. Kurulumuzda oy birliği ile alınan bu karara imza koyan Kurul Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: TV, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Düzeltme) RTÜK'ten yayıncılara kolaylık - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:07: Yüksekovalı öğrencilerden 'Evde kal' klibi - Haber 17:06: Ordu Valisi'nden korona denetimi - Haber 17:06: Manisa'da, PTT ve banka önlerinde sosyal mesafe uygulaması - Haber 17:06: Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Haber 17:06: Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz -2 - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler