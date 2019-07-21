Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs kazada ağır yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. isimli şahıs, bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralandı.

21.07.2019 19:22 (Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs kazada ağır yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. isimli şahıs, bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu üzerindeki Halim Hoca Camii karşısında meydana geldi. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Medeni K. (46), yol kenarında beklediği esnada bir anda rahatsızlanarak dengesini kaybedip, karayoluna düştü. Ağrı istikametine gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tırın dorsesinin çarptığı Medeni K. ağır yaralandı. Şahıs, ilk müdahalesinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İHA
Erciş, Ağrı, Van, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:56   Burdur'da firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu
19:54   Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı
19:54   Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi
19:53   Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
19:42   Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
19:38   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
19:26   Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı