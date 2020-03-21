Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››(Düzeltme) Van'da açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi - Ekonomi

(Düzeltme) Van'da açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi

Van'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında korona virüsü tedbirleri nedeni ile faaliyetlerine ara verildi.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
(Düzeltme) Van'da açık oto pazarının faaliyetlerine ara verildi
Van 'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında korona virüsü tedbirleri nedeni ile faaliyetlerine ara verildi.

Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Van'da geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılı sezonun en yoğun gününü geride bırakan ikinci el açık oto pazarında faaliyetlere ara verildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekün mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Vanlılar da sokağa çıkmaya korkarken, Tuşba ilçesinde yer alan ikinci el açık oto pazarı alınan tedbirler doğrultusunda geçici bir süre faaliyetine ara verdi.

"En yoğun sezonunu yaşamıştı"

Geçtiğimiz cumartesi günü en yoğun gününe ev sahipliği yapan ikinci el açık oto pazarı, bugün ise tamamen boş kaldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen emniyet ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, araç satışı için pazara gelen araç sürücülerini salgın konusunda uyararak geri gönderdi.

"İşletmeyi kapatmakla doğru bir karar aldık"

İHA muhabirine konuşan 8 yıllık açık oto pazarı işletmecisi Adnan Şeker, geçtiğimiz hafta 2019-2020 yılının en yoğun gününü yaşadıklarını anımsattı. Bu hafta ise tedbir amacıyla işletmeyi kapattıklarını ifade eden Şeker, "İkinci bir emre kadar işletmemiz kapatılmış bulunmakta. Her şeyden önce insanlarımızın sağlığı çok önemlidir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnsanların çağrılara uymalarını istiyoruz. İran sınır komşumuz olduğundan dolayı Van için endişemiz var. Bu yüzden İran risk oluşturuyor. İşletmeyi kapatmakla doğru bir karar aldık. Diğer benzeri işletmelerin de bunu uygulamasını istiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Üreticilerden ’Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?’ sorusuna yanıt Ekonomi
Üreticilerden "Korona sonrası temizlik ürünlerinin fiyatı neden arttı?" sorusuna yanıt
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Ekonomi
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Ekonomi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Ekonomi
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Ekonomi
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Ekonomi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Teksan'dan tüm pandemi hastanelerindeki jeneratörlere ücretsiz müdahale hizmeti - Ekonomi Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı - Ekonomi Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor - Ekonomi Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini ücretsiz götürüyor - Ekonomi Virüs tedbirleri kapsamında mangal yakmak yasaklandı - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı - Ekonomi Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı - Ekonomi Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek - Ekonomi Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading