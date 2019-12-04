Haberler » Güncel » DÜZELTME'Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı' başlıklı haberimizin 8. paragrafında yer alan '2... - Haber

DÜZELTME"Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı" başlıklı haberimizin 8. paragrafında yer alan "2...

Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:20DÜZELTME
Afyonkarahisar ve 'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yürütülen müzakerelere Afyonkarahisar için tek, Antalya'daki farklı yerler için 3, 2 ve 1 firma katıldı.
Alpaslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, Turizmi Teşvik Yasası ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği gereği kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis edildiğini söyledi.
Kamu taşınmazına turistik tesis inşa etmek için başvuran yatırımcılardan altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Alpaslan, 2004'ten beri bu işlemin müzakere yöntemiyle yapıldığını bildirdi.
Toplanan katkı bedellerinin arıtma ve çöp toplama tesisleri yapılması ile bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için kullanıldığını vurgulayan Alpaslan, "Bu kaynakları turizmin geliştirilmesine yönelik değerlendirmekteyiz." dedi.
Alpaslan, müzakerenin ülkeye, yatırımcılara ve Türk turizmine hayırlı olmasını temenni etti.
Müzakereye Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin lira, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon lira müzakere bedeli ödedi.
Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 200 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.
Söz konusu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmalar, müzakere bedellerini de Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için ödeyecek.

Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:06 İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın - Haber
15:06 5. Uluslararası BAistanbul Konferansı - Haber
15:06 Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber
15:05 Halı fabrikasında yangın; 13 işçi dumandan etkilendi - Haber
15:00 Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:06:22