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(Düzeltme) Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

23.12.2019 23:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:02 (Düzeltme) Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti olan askerler askeri ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek ve ana binasının acil servisine getirildi. 74 asker hastanede tedaviye alındı.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla askerlerin yemeğinden numune alarak inceleme başlattı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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