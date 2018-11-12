Düzenbazlar Çetesi'ne Operasyonda, 100 Çalıntı Araç Ele Geçirildi (3)

1'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y. ile A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırlanan dosyalar el arabası ve karton kutuların içinde araca taşındı.
Kocaeli
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:32