Düzenbazlar Filmi

Anne Hathaway
ve Rebel Wilson
'ın iki dolandırıcıyı canlandıracağı film
de, ikili bir teknoloji adamının peşine düşecektir. Dolandırıcılardan birinin gösterişli ve alımlı diğerinin ise tahmin edilemez bir karakter olduğu film
in yönetmenliğini Chris Addison üstleniyor. Yönetmen:
Chris AddisonSenaryo:
Jac Schaeffer, Frank OzOyuncular:
Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake Nelson
, Alex Sharp
, Ingrid Oliver
, Meena Rayann, Casper Christensen, Emma Davies, Celine Abrahams, Sarah-Stephanie, Douggie McMeekin, Francisco Labbe, Ty Hurley, Tom Moutchi, Raffaello Degruttola , Aaron Neil, Deano Mitchison, Eloise Lovell Anderson, Philip Desmeules, Deepak Anand, Bruno Sevilla
, Christophe de Choisy, Mustafa Ekran, Kumud Pant , Devlin Lloyd, Alex Gaumond, William Brand, John Hales, Sam Lilja, Alphonso Austin, Ken Byrd, Jeremy Oliver, Joe Manjón, Samuel Gaspard, Cece Fumat, John Akanmu, Guy Remy, Fran Mcateer, Antonio de Faria, Gaston Dellaferrera, John Ruben, Baser InceFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The HustleYapımcı Firma:
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
31.05.2019Düzenbazlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Rebel Wilson, Yönetmen, Anne Hathaway, Sinema
Kaynak: InterSinema.com