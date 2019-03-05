05 Mart 2019, 09:54
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Düzenbazlar Filmi

Düzenbazlar Filmi

Düzenbazlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Düzenbazlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Anne Hathaway ve Rebel Wilson'ın iki dolandırıcıyı canlandıracağı filmde, ikili bir teknoloji adamının peşine düşecektir. Dolandırıcılardan birinin gösterişli ve alımlı diğerinin ise tahmin edilemez bir karakter olduğu filmin yönetmenliğini Chris Addison üstleniyor.


Yönetmen: Chris Addison
Senaryo: Jac Schaeffer, Frank Oz
Oyuncular: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver, Meena Rayann, Casper Christensen, Emma Davies, Celine Abrahams, Sarah-Stephanie, Douggie McMeekin, Francisco Labbe, Ty Hurley, Tom Moutchi, Raffaello Degruttola , Aaron Neil, Deano Mitchison, Eloise Lovell Anderson, Philip Desmeules, Deepak Anand, Bruno Sevilla, Christophe de Choisy, Mustafa Ekran, Kumud Pant , Devlin Lloyd, Alex Gaumond, William Brand, John Hales, Sam Lilja, Alphonso Austin, Ken Byrd, Jeremy Oliver, Joe Manjón, Samuel Gaspard, Cece Fumat, John Akanmu, Guy Remy, Fran Mcateer, Antonio de Faria, Gaston Dellaferrera, John Ruben, Baser Ince
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Hustle
Yapımcı Firma: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 31.05.2019

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Rebel Wilson, Yönetmen, Anne Hathaway, Sinema
Kaynak: InterSinema.com