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Düzenlenen hamsi şöleninde 5 ton balık dağıtıldı

Karadeniz kültürünü tanıtmak amacıyla Denizli'de düzenlenen "9. Hamsi Şöleni"nde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

24.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:26
kültürünü tanıtmak amacıyla 'de düzenlenen "9. Hamsi Şöleni"nde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.
Denizli Karadenizliler Derneğinin (DEKAD) Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, kentte yaşayan Karadenizliler ile çevre illerden gelenlerin katımıyla düzenlediği şölen, Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Parkı'nda gerçekleştirildi.
Şölen için getirilen 5 ton hamsi, dev kazanlarda pişirildi, 20 bin ekmekle katılımcılara ikram edildi.
Hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yöresel kıyafet giyen Karadenizliler, tulum ve kemençe eşliğinde katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
DEKAD Başkanı Birol Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale yoğun katılım olduğunu, Karadeniz kültürünü Denizli'deki insanlarla paylaşıp yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.
Arkadaşlarıyla hamsi yemeye gelen 11 yaşındaki Hasan Ayvalı ise "Karadeniz'in Denizli'ye gelmesi çok güzel. Denizli'de hamsi festivali düzenlenmesi sevindirici." diye konuştu.
Necla Güner, gelininin Karadenizli olduğunu anlatarak, hamsiyi güzel pişiren aşçılara teşekkür etti.
Ali Aftan da 3 yıldır festivale katıldığını, Denizli'de böyle bir etkinlik düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.
Şölende yöresel sanatçılar konser verdi.
Düzenlenen hamsi şöleninde 5 ton balık dağıtıldı

Karadeniz, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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