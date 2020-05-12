Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
12.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:04
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 3 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Diğer yandan Uşak'ın Banaz ilçesi girişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 15 gram kokain ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA