Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı
Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
16.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:21
Arnavutköy 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde 55 şüphelinin yakalanması için 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde 55 şüphelinin yakalanması için 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı
Etiketler : Arnavutköy, Güncel
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