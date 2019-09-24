"Düzenli aralıklarla tartılmak obeziteyi önleyebilir!"

Bunun obeziteyle mücadelenin en önemli ayağı olduğunu vurguluyor.

Toplum sağlığına karşı en ciddi tehditlerden biri olan obezite, ölümcül ama önlenebilir hastalıkların başında geliyor. Değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı sonucunda gün geçtikçe yaygınlaşan obeziteyi önlemek içinse kilo farkındalığına sahip olmak büyük önem taşıyor.

Obeziteyi engellemenin en kolay yollarından birinin kiloyu kontrol altında tutabilmek olduğuna dikkat çeken Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsa Kaman, kilo artışını zamanında fark etmek için düzenli ve belirli aralıklarla tartılmak gerektiğini vurguluyor. Bireylerin genellikle tartıya çıkmadan kilo aldığını anlayamadığına değinen İsa Kaman, bunun sonucunda alınan kiloların vücuda yerleşerek kalıcı hale geldiğini belirtti.

Kilo ölçümünün, kişinin bedeniyle iletişim kurması anlamına geldiğini vurgulayan Kaman, evlerde tartı bulunmasının da obeziteye karşı bir adım olabileceğine değindi.

"SIK DEĞİL, DÜZENLİ TARTILMAK ÖNEMLİ!"

Özellikle diyet sürecinde olan kişilerin sürekli olarak tartılma eğiliminde olduklarına da değinen Op. Dr. İsa Kaman, bu durumun zayıflama sürecini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti. Çok sık tartılan kişilerin kilo veremediğine dair yanılgıya düşebileceğinin altını çizen Op. Dr. Kaman, bu durumun kişinin motivasyonunu azaltabileceğinin altını çizdi.

Genel olarak haftada bir, aynı gün tartılmayı tavsiye eden Op. Dr. İsa Kaman, sabah aç karnına tartım yapılmasının en doğru sonucu vereceğini sözlerine ekledi.