Haberler » Güncel » Düzensiz göçmen operasyonu - Haber

Düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.

13.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:06
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden 'ın Midilli Adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.
Alınan bilgilere göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 99 Düzensiz göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot komutanlığı ekiplerinin Kadırga burnu açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile Midilli adasına kaçmak isteyen 47 Afganistan uyruklu ile 1 de İran uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakaladı, aynı komutanlık Bababurnu mevkii açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yine Midilli adsına gitmek iseyen Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen daha yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Düzensiz göçmen operasyonu

Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:15 Kayıp gencin cesedi bulundu
17:14 (Ek bilgi ve fotoğraflarla) İnternetten silah satanlara operasyon : 8 gözaltı
17:14 Almanya 10 ayda 7,4 milyar avroluk silah ve askeri malzeme sattı
17:14 Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi
17:08 Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
15:31 Trabzon'da olaylı yıkım! Yayla evleri sahipleri tarafından ateşe verildi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:15:26