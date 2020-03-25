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Düzensiz göçmeni gasp eden 2 kişi tutuklandı

Van'a yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyruklu şahsı gasp eden 2 kişi tutuklandı.

25.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:24
Düzensiz göçmeni gasp eden 2 kişi tutuklandı
Van 'a yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyruklu şahsı gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen Afganistan uyruklu Y.N. isimli şahsın, arkadaşlarıyla yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıklarını ve Almanya'ya gitmek için anlaştıkları kişilerce İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir binaya yerleştirildiklerini beyan ettiği belirtildi. Açıklamada, "Y.N., geceleyin arkadaşlarıyla birlikte uyudukları esnada tanımadıkları şahıslar tarafından darp edilerek cep telefonu ve paralarının alındığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri, alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan kamera, sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. ve F.S. isimli şüpheliler görevlilerimizce gasp edilen 1 adet cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van, 3. Sayfa

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