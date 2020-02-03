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Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi

Van'da Geri Gönderme Merkezinde kalan düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi.

03.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:30Düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi
'da Geri Gönderme Merkezinde kalan düzensiz göçmenler göz taramasından geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , , gibi ülkelerden yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmen çocukların bazıları göz şikayeti yaşadı.
Bunun üzerine İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Toplum Sağlığı Birimi koordinasyonunda düzensiz göçmenlere yönelik sağlık taraması yapıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 18 yaş altındaki 40 çocuk, göz taramasından geçirildi. Kontrollerde 8 çocuğa gözlük verildi, 12 çocuğun da medikal tedavisine başlandı.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Van, Sağlık

Kaynak: AA

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