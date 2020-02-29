Düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti

Edirne'de önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

YUNANİSTAN ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası attı.

GÖÇMENLER TAMPON BÖLGEYE GEÇTİ

Avrupa 'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen, Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda şimdilik istediğini aldı. Düzensiz göçmenler burada tel örgüleri aşarak tampon bölgeye geçti.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.