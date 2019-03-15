Düzensiz Göçmenler Tır Dorsesinde Yakalandı

Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isteyen 10 Filistin
uyruklu düzensiz göçmen Malkara
'da tır dorsesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul
'dan aldığı yükü Yunanistan
üzerinden Avusturya
'ya götürmek isteyen 35 DK 418 plakalı tır sürücüsü A.M. (60) Malkara ilçesi
çıkışında mola verdi.
Mola sonrası tırı kontrol eden ve dorsedeki gümrük mührünün açıldığını gören sürücü, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis
eşliğinde açılan dorsede Filistinli 10 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Avusturya, Filistin, Malkara, Güncel
Kaynak: AA