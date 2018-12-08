Düzensiz Göçmenler Tren İstasyonunda Yakalandı

Edirne
'de, tren istasyonunda yapılan denetimde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul
'dan gelen yolcu treninde denetim yaptı.
Aramada, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen Irak
, Pakistan
, Cezayir
, Tunus
ve Fas
uyruklu 27 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçme hazırlığı yaptığı belirlendi.
Yakalanan yabancı uyruklular pasaport kontrolünün ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
İstanbul,Polis,Edirne
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:59