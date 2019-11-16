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Düzensiz göçmenler tren istasyonunda yakalandı

Edirne'de, tren istasyonunda yapılan denetimde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

16.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:02
'de, tren istasyonunda yapılan denetimde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 'dan gelen yolcu treninde denetim yaptı.
Aramada, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen Irak, Pakistan, Cezayir ve Tunus uyruklu 24 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptığı belirlendi.
Yakalanan yabancı uyruklular pasaport kontrolünün ardından, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler tren istasyonunda yakalandı

İstanbul, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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