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Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deniz polisi, 50 düzensiz göçmenin bulunduğu bota operasyon düzenledi.

28.09.2019 09:28Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deniz polisi, 50 düzensiz göçmenin bulunduğu bota operasyon düzenledi.
Denizde hareket halindeki bir şişme botta çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğunu tespit eden deniz polisi, bölgeye hareket etti.
Botu durduran ekipler, Filistin, Suriye, Eritre, Somali ve Orta Afrika uyruklu 17'si çocuk toplam 50 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.
Kadınlar ve çocuklar polis botuyla, diğerleri bulundukları bota yedekleme yapılarak karaya çıkarıldı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Karaburun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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