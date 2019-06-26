26.06.2019 09:34
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Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı (2)

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Edirne 'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyük Doğanca Mahallesi Artezyen Caddesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaşamanı yitirenler ise morga götürüldü.
-"Dur ihtarına uymadı"
Edirne Valiliği olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kazada ölen düzensiz göçmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.
Açıklamada, "Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca jandarma komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş, 30 göçmen ise yaralanmıştır." bilgisi verildi.Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı (2)
Kaynak: AA
Meriç , Araç , Edirne , Güncel

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