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Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltı sayısı 9'a çıktı.

06.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:50 Düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
'nın ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltı sayısı 9'a çıktı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Fethiye açıklarında gerçekleşen olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
'de gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, 5 kişiyi de yakalamasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin bulundukları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada 3 bin 580 avro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
Kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları ise olumsuz hava şartları nedeniyle 7 dalgıç timi tarafından kıyılarda devam ediyor.
İlçede 3 Ocak'ta 15 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları belirtilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı. İki gün süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 Ocak'ta R.T, U.S, A.Ş. ve S.K. İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Fethiye, İzmir, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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