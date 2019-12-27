Haberler » Güncel » Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı (2) - Haber

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı (2)

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

27.12.2019 03:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 03:37
'nin ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Karakol Komutanlığına götürüldü.
Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı (2)

Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:21   Otomobil üretiminde 5 ayrı model olacak. Yıllık üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. - Haber
04:20   Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da... - Haber
03:36   Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı (2) - Haber
03:23   Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Haber
03:22   BABA PARASI GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
27.12.2019 04:36:06