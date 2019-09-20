Haberler » Güncel » Haber

Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.

20.09.2019 14:00
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.
İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.
Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı (2)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Derslere giren kedi "Tarçın" teneffüslerde yavrularıyla ilgileniyor
14:32 Şehitkamil'den esnafa pilav ikramı
14:32 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali
14:32 Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası
14:32 Bilecik'te kılavuz trenin tünelde raydan çıkması
14:32 Doktor Başkan'dan 'Alzheimer' uyarısı
14:32 Nevşehir Belediyesi sünnet şöleni Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek