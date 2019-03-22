Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 15 Yaralı - Edirne

Edirne
'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.E yönetimindeki minibüsü, Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan minibüs, polis ekiplerince takibe alındı. Minibüs, İpsala
'ya bağlı Korucu köy kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü M.E. ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Irak
uyruklu 14 düzensiz göçmen yaralandı.
Yaralılar, Keşan
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel
Kaynak: AA