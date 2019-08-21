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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı (2)

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 43 kişi yaralandı.

21.08.2019 02:07
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı (2)
Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 43 kişi yaralandı.
İlçenin Beydağı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen koltukları sökülmüş minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen yaralandı.
Olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muradiye, Erciş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı (2)

Muradiye, Beydağı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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