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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

16.08.2019 11:09 Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Gevaş ilçesine bağlı Yuva Mahallesi yakınlarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi.

Kazada, 17 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri tarafından kentteki hastanelere taşındı.

Koltukları sökülen minibüste 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kazadan yara almadan kurtulan düzensiz göçmenler Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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