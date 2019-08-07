Haberler» Güncel» Haber

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı - VAN

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

07.08.2019 14:49
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı - VAN
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkaya Mahallesi yakınlarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü, polislerin trafik kontrolünden kaçmak için patika yola girdi.
Ekiplerin takip ettiği minibüs, Kümeevler mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, minibüste bulunan biri bebek, 8 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi, yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.
Kazanın ardından kaçarak olay yerine yakın bir evin odunluğuna gizlenen sürücü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Koltukları sökülen minibüste 35 düzensiz göçmenin taşındığı belirlendi. Düzensiz göçmenler Timar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde 18 Temmuz'da da düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
15:17   KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
15:16   KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI
15:16   OSMANİYE POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI
15:15   Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok
15:15   Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
15:15   Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon