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Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı

Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken 64 kişi kurtarıldı.

26.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:12 Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken 64 kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Adilcevaz, Van Gölü, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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