Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler

Avrupa 'ya geçmek isteyen İstanbul 'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne 'ye gidişi devam ediyor. İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Vatan Caddesi'nde toplandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Otobüse binemeyen düzensiz göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişi ise sürüyor. Göçmenlerin otobüslere binişi sırasında büyük izdiham yaşandı.

İşte göçmenlerin izdiham anından kareler;