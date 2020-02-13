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Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladığı ileri sürülen 3 şüpheli serbest bırakıldı

Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakalanan 50 düzensiz göçmene çalışma ve barınma imkanı sağladığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:32Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladığı ileri sürülen 3 şüpheli serbest bırakıldı
'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakalanan 50 düzensiz göçmene çalışma ve barınma imkanı sağladığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenip yakalanan 48 ve 2 uyruklu düzensiz göçmenin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı ileri sürülerek gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılık sorgulamaları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'de, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda dün 50 düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Düzensiz göçmenlerin kentte çalışmasına ve barınmasına imkan sağladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özbekistan, Afganistan, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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