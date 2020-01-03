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Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botta bulunan 13 kişiden cesetlerine ulaşılan 3'ü kadın 5'i erkek 8 düzensiz göçmenin cesetleri, sahil güvenlik botu tarafından kıyıya ulaştırıldı.

03.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:35 Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı
'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botta bulunan 13 kişiden cesetlerine ulaşılan 3'ü kadın 5'i erkek 8 düzensiz göçmenin cesetleri, sahil güvenlik botu tarafından kıyıya ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Teknenin battığı ihbarının ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de lastik botun battığı alanda arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.

Fethiye'nin 5 buçuk deniz mili açıklarında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşılarak sahil güvenlik botu ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. 8 kişinin cesedinin kimlik tespiti için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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