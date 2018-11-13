Düzensiz Göçmenlerin Darp Edilerek Geri İtildiği İddiası

Yunanistan
tarafında darp edilerek Türkiye
'ye zorla itildikleri iddia edilen 14 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü
'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde yarı çıplak halde sırtlarında darp izleri de bulunan 14 Filistin
uyruklu, köy kahvesine sığındı.
Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye dövülerek gönderildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler köylü tarafından soba başına oturtuldu, karınları doyuruldu. Daha sonra jandarma 14 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresine teslim etti.
Köy sakinlerinden Dilaver Çınar
, AA muhabirine köye gelen darp edilmiş göçmenlerin bazılarının yaralı olduğunu ifade ederek, "Onları yarı çıplak salmışlar, copla mı dövmüşler sırtlarında hep iz vardı. Biri çok ağırdı. Ekmek verdik, ısıttık, köylü kıyafet verdi onlara." diye konuştu.
Yetkililer, Yunanistan'ın "push back" (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.