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Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden zanlı otobüsün bagajında yakalandı

Kırşehir'de, yurda kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği ileri sürülen şüpheli, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı.

10.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:06Düzensiz göçmenlerin geçişini organize eden zanlı otobüsün bagajında yakalandı
'de, yurda kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği ileri sürülen şüpheli, yolcu otobüsünün bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen geçişlerine para karşılığı aracılık ettiği öne sürülen N.O'nun içinde bulunduğu yolcu otobüsünü, Ankara-Kayseri kara yolu Karahıdır köyü kavşağında durdurdu.
Ekipler, yolcular arasında bulamadıkları N.O'yu, otobüsün bagajında yakaladı.
Gözaltına alınan N.O'nun, yurda kaçak yollarla giren İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenlerin batı illerine geçişini organize ettiği ve kişi başı 1000 ila 4000 dolar aldığı iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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